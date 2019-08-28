В Северодонецке произошел выброс аммиака

Представители городского совета говорят, что загрязнения нет благодаря штилю.

В Северодонецке Луганской области вечером 27 августа была утечка аммиачной воды.

Об этом информирует пресс-служба горсовета.

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Авария произошла на местном предприятии ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". По информации пресс-службы, чрезвычайную ситуацию уже ликвидировали.

В горсовете Северодонецка отмечают, что загрязнение атмосферы не произошло благодаря штилю.

На предприятии информацию о выбросе химических веществ пока не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в 02:46 в четырехэтажном жилом доме на ул. Грушевского, 101 произошел взрыв бытового газа. Вследствие взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.

К проведению поисково-спасательных работ привлечено 399 человек и 39 единиц техники.