В Одессе охранник с самодельным мечом напал на группу мужчин, пробравшихся в санаторий Минобороны (фото)

Всем участникам конфликта понадобилась помощь врачей. С места происшествия изъяты самодельный меч и топор.

В Одессе вооруженный самодельным мечом и топором охранник напал на троих мужчин, пытавшимся пробраться в санаторий Министерства обороны «Одесский» (бывший Лермонтовский).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одесской области, вечером 26 августа патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовский (курортная зона города), где находится вышеназванная здравница.

Прибыв на место, полицейские обнаружили трех человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который, как предполагается, также не был трезв. Как выяснилось, группа молодых людей пыталась проникнуть в помещение санатория.

«Охранник – мужчина средних лет, вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Компания ребят в свою очередь пытались дать отпор охраннику. Медики на месте происшествия осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам. Благо, тяжелых травм удалось избежать», - сообщили в пресс-службе.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

Как уточнили в полиции, с места происшествия изъяты самодельный меч и топор.