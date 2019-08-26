На Ривненщине из-за конфликта с предпринимателем злоумышленник поджег его грузовик и бросил гранату в его кафе (фото)

Полиция задержала злоумышленника.

В Ривненской области из-за конфликта с предпринимателем злоумышленник поджег его грузовик и бросил гранату в его кафе-магазин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, инцидент произошел сегодня утром в селе Новая Любомирка Ривненского района.

Установлено, что злоумышленник бросил зажигательную смесь на тент грузового автомобиля, в результате чего тот загорелся. Сосед владельца автомобиля из окна своего дома увидел огонь, и с водой выбежал в улицу. Когда же подбежал к горящему автомобилю, заметил мужчину за забором, который еще и бросил гранату в помещение кафе-магазина на первом этаже дома.

В результате взрыва торговое заведение получило немалые повреждения и разрушения.

«Владелец кафе, автомобиля и части дома сообщил правоохранителям, что имел словесный конфликт со знакомым. Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства. На причастность 38-летнего жителя Ривне к преступлению указывают доказательства, которые полицейские изъяли с места происшествия. Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил, что именно его видел вблизи домохозяйства», - отметили в полиции.

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Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации полиции, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.