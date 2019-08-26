Полиция расследует обстрел здания Мостобуда из гранатомета как теракт

Столичные правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела.

Полиция расследует обстрел из гранатомета здания Мостобуда в Киеве на улице Паньковской, 5, произошедшего в ночь на 26 августа, по статье "террористический акт".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Во время осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания. Остатки боеприпаса изъяты для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. В столице введен оперативный план для задержания злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 августа в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостостроя, на улице Паньковской, 5. Эхо взрыва было слышно в пяти километрах от места инцидента.