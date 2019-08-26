В центре Киева из гранатомета обстреляли здание Мостобуда - СМИ (видео)

Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской, 5.

Об этом сообщает Информатор с места инцидента.

Сообщение о звуке, похожем на взрыв, поступило от пользователей соцсети Facebook в ночь на 26 августа, около 01:00. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки территории был также выявлен отстрелянный тубус гранатомета.

Отмечается, что выстрел по зданию Мостобуда попал в фасад на 4 этаже. Отголосок взрыва был слышен за пять километров от места инцидента.

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

В полиции пока что никак не комментировали инцидент.

«Мостобуд» - крупнейшая в Украине и СНГ компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок, портов и жилья по всему миру.

Как сообщал УНИАН, 13 июля ночью в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". В полиции происшествие квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка.