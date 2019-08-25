В Харькове обрушился автомобильный мост (фото, видео)

В результате происшествия никто не пострадал.

В Харькове произошло обрушение одной части автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Отмечается, в результате происшествия пострадавших лиц не имеет. Движение транспорта перекрыто.

Информация о событии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.