В Харькове обрушился автомобильный мост (фото, видео)
12:00, 25 августа 2019Происшествия
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В результате происшествия никто не пострадал.
Часть моста над железнодорожными путями обвалилась / фото: полиция Харьковской области
В Харькове произошло обрушение одной части автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
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Отмечается, в результате происшествия пострадавших лиц не имеет. Движение транспорта перекрыто.
Информация о событии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
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