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В Харькове обрушился автомобильный мост (фото, видео)

12:00, 25 августа 2019
Происшествия
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Часть моста над железнодорожными путями обвалилась / фото: полиция Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Отмечается, в результате происшествия пострадавших лиц не имеет. Движение транспорта перекрыто.

Информация о событии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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Теги: #Харьков#мостпогода в Харькове