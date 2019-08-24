Во время выступления Зеленского на Майдане задержали "подрывника"

После проверки оказалось, что мужчина не имел опасных предметов.

На Майдане Незалежности в Киеве сегодня во время выступления президента Владимира Зеленского был задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя информацию, что сегодня на Майдане Незалежности во время произнесения речи президентом какой-то человек якобы пытался рассмотреть его, упал и разбил голову.

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«Несколько человек залезли на металлические конструкции. И когда работники Государственной охраны и полицейские, учитывая охранные мероприятия, попросили слезть, девять слезли, а один человек, предварительно, визуально, в состоянии алкогольного опьянения, отказался ... и громко заявил, что у него есть граната, и он может ее подорвать», - отметил Крищенко.

По его словам, к этому мужчине «были приняты меры, его сняли (с конструкции)».

«У него есть телесные повреждения при задержании. Он направлен в больницу, оказана помощь», - отметил Крищенко и добавил, что мужчина от госпитализации отказался, он имеет лишь «царапины».

На этого человека были составлены два административных протокола: неподчинение законным требованиям работника полиции и мелкое хулиганство.

На уточнение, имел ли мужчина запрещенные вещи, Крищенко сообщил, что таких вещей не было, но он угрожал.

«Еще были два человека задержаны на пунктах проверки с каннабисом ... Точнее, веществом, похожим на каннабис», - сообщил он.

Крищенко добавил, что вещества будут направлены на экспертизу.