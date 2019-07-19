Из Русановского канала в Киеве достали тело мужчины

Спасатели с помощью надувной лодки достали утопленника и передали его правоохранительным органам.

На Русановском канале в Днепровском районе столицы было обнаружено тело человека.

Сообщение об этом поступило в столичную Службу спасения 101 18 июля в 16.27, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«На место происшествия были направлены бойцы 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело утопленника находилось в 15 м от берега на поверхности воды», - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью надувной лодки достали утопленника и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Новомосковске Днепропетровской области задержали мужчину, который во время ссоры задушил свою 33-летнюю сожительницу и утопил ее тело в озере.