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Из Русановского канала в Киеве достали тело мужчины

09:30, 19 июля 2019
Происшествия
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Тело мужчины из Русановского канала достали водолазы / фото wikimapia.org

Сообщение об этом поступило в столичную Службу спасения 101 18 июля в 16.27, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«На место происшествия были направлены бойцы 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело утопленника находилось в 15 м от берега на поверхности воды», - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью надувной лодки достали утопленника и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Новомосковске Днепропетровской области задержали мужчину, который во время ссоры задушил свою 33-летнюю сожительницу и утопил ее тело в озере.

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Теги: #Киев#телопогода в Киеве