Голый неадекват устроил игры с трусами на улицах Днепра (видео)
В четверг, 22 августа, прохожие засняли на видео голого неадекватного мужчину, который бегал по улице Кондратюка в Днепре, бросался на людей и залезал на автомобили.
Об этом сообщает «Информатор».
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Задержали мужчину сотрудники Национальной гвардии, которые патрулировали улицы неподалеку.
По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Украины Сергея Шенкляна, бойцы применили к нему спецсредства и поместили в автомобиль. В машине мужчина продолжал буянить - пытался выломать дверь и нападал на правоохранителей. Из-за этого, когда задержанного наконец доставили в городскую больницу №11, он был измазан кровью.
Отмечается, что на сгибе руки у мужчины виднелся след от инъекции, что может свидетельствовать о наркотическом опьянении дебошира.
Как сообщал УНИАН, девушка проехала обнаженной на кузове автомобиля Ferrari и попала на видео.