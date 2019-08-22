Стрельба в Кропивницком: в больнице скончался второй пострадавший

По словам главы Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергея Вилкова, убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

Второй мужчина, который был ранен в ходе стрельбы в Кропивницком, умер в больнице.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

По его словам, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе Кропивницкого.

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"Наши коллеги сейчас находятся на месте: председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области... Из той информации, что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович", - сообщил Вилков.

Сейчас правоохранители и адвокаты выясняют мотивы преступника и все обстоятельства. По его словам, убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И, насколько нам известно, в больнице мужчина умер", - заявил Вилков.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что возле СИЗО в Кропивницком убили адвоката Александра Иванова.