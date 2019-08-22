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В Полтаве горел склад «Новой почты» (видео)

02:22, 22 августа 2019
Происшествия
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Огонь распространился на площади 1 500 кв. м. / фото dsns.gov.ua

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 21:30 площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, в его тушении принимают участие 45 спасателей и 13 единиц спецтехники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Директор корпоративных коммуникаций «Новой почты» Яна Нестерчук заявила, что загорелось помещение, которое используют для нужд компании, но посылки там не хранят.

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Теги: #пожар#Полтава#Новая почтапогода в Полтаве