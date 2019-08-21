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В Германии задержали украинца по подозрению в убийстве

17:48, 21 августа 2019
Происшествия
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REUTERS

Об этом в среду, 21 августа, сообщает шведское издание Aftonbladet.

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"Я могу это подтвердить, но не могу назвать имя задержанного", - заявила заместитель генпрокурора королевства Ивонн Рудинссон.

Шведские правоохранители готовят запрос на экстрадицию задержанного.

Также, по данным Рудинссон, второй подозреваемый находится на свободе.

"Шведская полиция немедленно свяжется с немецкими коллегами, чтобы получить информацию об аресте и дополнительные данные. Кроме того, будет начата процедура экстрадиции подозреваемого в Швецию", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Позже стало известно, что подозреваемыми украинцами являются Ярослав Лавринов и Олександр Трайдюк.

фото: местная полиция
фото: местная полиция

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину РФ обвинение в нарушении закона при поставках на родину товаров, которые могли использоваться в военной сфере.

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Теги: #Германия#Швеция#задержание#украинец