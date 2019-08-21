В Германии будут судить россиянина за незаконный экспорт в РФ товаров для военной сферы на 1,8 миллиона евро
17:07, 21 августа 2019Мир
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Россиянин поставлял в РФ товары, которые могут быть использованы в авиакосмической отрасли.
Иллюстрация REUTERS
Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину РФ обвинение в нарушении закона при поставках на родину товаров, которые могли использоваться в военной сфере.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
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В Генпрокуратуре Германии уточнили, что речь идет о поставках продукции на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро. Предполагается, что эти товары могут быть использованы в авиакосмической отрасли.
Обвиняемый в документе назван Владимиром Д.
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