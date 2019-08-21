В Германии будут судить россиянина за незаконный экспорт в РФ товаров для военной сферы на 1,8 миллиона евро

Россиянин поставлял в РФ товары, которые могут быть использованы в авиакосмической отрасли.

Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину РФ обвинение в нарушении закона при поставках на родину товаров, которые могли использоваться в военной сфере.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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В Генпрокуратуре Германии уточнили, что речь идет о поставках продукции на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро. Предполагается, что эти товары могут быть использованы в авиакосмической отрасли.

Обвиняемый в документе назван Владимиром Д.

Как сообщал УНИАН, в российском Челябинске депутат городского собрания застрелил из ружья жену. Между супругами возник конфликт, во время которого мужчина дважды выстрелил в жену из ружья.