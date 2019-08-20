В центре Львова автомобиль сбил женщину на переходе и влетел в маршрутку
16:13, 20 августа 2019Происшествия
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На данный момент движение на месте происшествия затруднено.
Авария произошла в 14:30 / фото Варта 1
Во Львове на проспекте Черновола возле "Кумпеля" автомобиль сбил женщину на переходе, после чего въехал в маршрутку, которая стояла на остановке общественного транспорта.
Об этом пишет ОО "Варта-1".
Авария произошла в 14:30. На данный момент движение на месте происшествия затруднено.
Отмечается, что тело женщины лежит на дороге, а "скорая" забрала мужчину в возрасте.
Других подробностей пока нет.
фото Варта 1
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