В центре Львова автомобиль сбил женщину на переходе и влетел в маршрутку

На данный момент движение на месте происшествия затруднено.

Во Львове на проспекте Черновола возле "Кумпеля" автомобиль сбил женщину на переходе, после чего въехал в маршрутку, которая стояла на остановке общественного транспорта.

Об этом пишет ОО "Варта-1".

Авария произошла в 14:30. На данный момент движение на месте происшествия затруднено.

Отмечается, что тело женщины лежит на дороге, а "скорая" забрала мужчину в возрасте.

Других подробностей пока нет.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого, Range Rover после столкновения с Tesla сбил троих пешеходов.