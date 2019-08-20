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В центре Львова автомобиль сбил женщину на переходе и влетел в маршрутку

16:13, 20 августа 2019
Происшествия
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Авария произошла в 14:30 / фото Варта 1

Во Львове на проспекте Черновола возле "Кумпеля" автомобиль сбил женщину на переходе, после чего въехал в маршрутку, которая стояла на остановке общественного транспорта.

Об этом пишет ОО "Варта-1".

Авария произошла в 14:30. На данный момент движение на месте происшествия затруднено.

Отмечается, что тело женщины лежит на дороге, а "скорая" забрала мужчину в возрасте.

Других подробностей пока нет.

фото Варта 1

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого, Range Rover после столкновения с Tesla сбил троих пешеходов.

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Теги: #ДТП#Львовпогода во Львове