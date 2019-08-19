В Запорожье СБУ задержала боевика-беглеца из незаконных вооруженных формирований "ДНР" (видео)

Находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в 2014 году он был освобожден из тюрьмы при условии присоединения к боевикам.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии поступления в ряды незаконных вооруженных формирований. В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова)", - говорится в сообщении.

Установлено, что будучи в должности стрелка, задержанный принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил Антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным силам Украины.

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"Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции "ДНР". В 2017 году на временно не подконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое, и он был объявлен в розыск так называемыми правоохранительными органами "ДНР", - отметили в СБУ.

В конце июля 2019 года злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.