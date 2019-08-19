В Киеве на стройплощадке подорвали экскаватор

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

В Подольском районе Киева на строительной площадке неизвестные подорвали экскаватор.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Сообщение о взрыве в полицию поступило от жителя Подольского района столицы. Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержание лиц, виновных в совершении данного правонарушения.

В свою очередь dtp.kiev.ua сообщает, что взрыв произошел на улице Данченко.

"Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, взрыв-пакет был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга. Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила здания бывших владельцев", - говорится в сообщении.