В Одессе из-за пожара в отеле "Токио Стар" произошло возгорание в трамвайном депо

Возгорание своевременно заметили сотрудники «Одесгорэлектротранса» и спасли подвижной состав, однако на следующий день не все трамваи смогли вовремя выйти на маршруты.

В Одессе во время пожара в отеле «Токио Стар», где в ночь на 17 августа погибли 9 человек, произошло возгорание в граничащим с отелем трамвайном депо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время совещания в мэрии заявил заместитель городского головы Павел Вугельман.

По его словам, примерно в 2.40 на крышу одного из ремонтных боксов депо коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», который граничит с отелем, перекинулся огонь.

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Силами сотрудников предприятия вагоны выкатили на улицу. Прибывшие спасатели – порядка 40 человек – локализовали возгорание.

Утром в субботу из-за случившегося трамваи не смогли своевременно выйти на десять маршрутов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился поощрить работников депо, которые оперативно отреагировали на ЧП, приняв участие в ликвидации пожара и спасении муниципального имущества.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар. 9 человек погибли, 9 - госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области. Сегодня стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.

Утром 17 августа вовремя не вышли на линии трамваи 10 маршрутов. По данным КП «Одесгорэлетротранс», из-за пожара трамвайное депо №1 было полностью обесточено.