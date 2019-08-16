В Чехии украинца осудили на 17,5 лет за жестокое убийство проститутки

Украинец напал на женщину, когда та начала требовать больше денег за оплату услуги.

Суд чешского города Усти-над-Лабем приговорил 29-летнего украинца Андрея Мацолу за жестокое убийство секс-работницы в декабре 2019 года.

Об этом информирует Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина набросился с кулаками на женщину, а потом ударил камнем по голове после того, как не пришел к соглашению относительно оплаты услуги: сперва они договорились про 300 чешских крон.

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Нападение на женщину зафиксировали камеры наблюдения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Мацола находился в Чехии только 14 дней.

На суде украинец признал убийство, но отрицал изнасилование. Суд решил, что доказательств изнасилования нет и приговорил к 17,5 годам лишения свободы за убийство и хулиганство. Также ему запрещен въезд в Чехию на 10 лет.

Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину, после чего скрылся.