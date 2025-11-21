Тренер высказалась о своем избраннике.

Известный украинский тренер и наставница шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская сообщила о начале новых отношений. Она рассказала о своем избраннике.

По словам тренера в интервью РБК-Украина, в ее жизни действительно произошли изменения. Как оказалось, она начала встречаться с мужчиной, отношения с которым называет очень особенными.

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - отметила Боржемская.

Марина добавила, что для нее не так важна публичность или "идеальность" партнера, как его надежность и искренность.

"Для меня очень важно, чтобы мы были партнерами во всем - в жизни, быту, мечтах. Хочется, чтобы рядом с ним было желание двигаться, открывать новое, но и оставаться просто собой. Это именно о такой искренней и открытой глубине", - поделилась она.

Пока что известный тренер предпочитает хранить тишину и не выносить детали романа на всеобщее обозрение.

Ранее Марина Боржемская рассказывала, почему после развода с Вячеславом Узелковым не могла долго построить новые отношения.

