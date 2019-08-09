Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам

Изменения касаются прежде всего возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты.

Власти Чехии изменили правила выдачи украинским гражданам рабочих карт.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Radio Praha.

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Изменения касаются в первую очередь возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это можно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Увольняться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

«В других случаях нужно не позднее чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции уведомить об изменениях Министерство внутренних дел Чешской Республики», — пишет издание.

В начале июня правительство Чехии более чем вдвое увеличило годовую квоту на прием украинских работников. Теперь их может быть 40 тысяч вместо 19,6 тысячи. Ранее МИД Чехии заявляло, что объемы разрешений на работу, предоставляемых в рамках режима «Проект Украина», недостаточны, а срок ожидания подачи документов на «рабочую карту» превышает 80 дней. Через это около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию.

В конце июля правоохранители Чехии заявили, что впервые за долгое время столкнулись с ростом такого явления, как «крышевание» бизнеса. Им в основном занимаются украинцы.