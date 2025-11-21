ВСК признала законным расформирование подразделения Касьянова: минимум выездов и ноль поражений

Заседание ВСК длилось около трех часов и проходило в закрытом режиме.

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая рассматривала обращение Юрия Касьянова относительно расформирования его подразделения Государственной пограничной службы, не подтвердила утверждение о "политической расправе". Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцык.

Заседание ВСК длилось около трех часов и проходило в закрытом режиме из-за изучения документов, содержащих чувствительную информацию. На нем присутствовали: сам Касьянов, военнослужащие расформированного подразделения, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, командир отряда, представитель Генштаба ВСУ, а также заместитель генерального прокурора.

Проверку подразделения начали еще летом - за несколько месяцев до допроса Касьянова в НАБУ

По словам Яцык, ВСК установила, что проверка эффективности подразделения была инициирована ГПСУ еще летом 2025 года.

первые публикации СМИ о деле НАБУ "Фламинго" появились лишь в августе;

допрос Касьянова в качестве свидетеля состоялся в октябре;

письма Генштаба с оценкой работы подразделения датируются июлем-августом.

Это, по словам специальной парламентской комиссии, опровергает утверждение о связи между делом НАБУ и расформированием подразделения.

Решение главы ГПСУ является законным

Временная следственная комиссия также подтвердила законность решения главы ГПСУ Сергея Дейнеко.

Закон "О Государственной пограничной службе Украины" и Боевой устав ВСУ предоставляют руководству право создавать и расформировывать временные подразделения. Все участники заседания согласились, что юридических нарушений в решении нет.

Главный вопрос - было ли решение обоснованным

Чтобы оценить обоснованность, ВСК заслушала все стороны.

Глава ГПСУ сообщил, что проверка была начата из-за сомнений в эффективности работы подразделения.

Военнослужащие подразделения предоставили только неофициальный "отчет-справку" о боевых выездах и количестве использованных БПЛА, а также расчеты вероятных расходов РФ на сбивание аппаратов. Официальных подтвержденных результатов поражений не существовало.

Командир отряда, в составе которого действовало подразделение, сослался на рапорты 2024-2025 годов, которые подавались в Генштаб после каждого боевого выезда.

Представитель Генерального штаба заявил, что ни одно поражение объектов противника, указанное в этих рапортах, не было подтверждено средствами разведки.

По словам Яцык, на вопрос ВСК относительно расхождений между данными Касьянова и официальными рапортами, ни он, ни командир подразделения объяснений не предоставили.

Открытым остался вопрос, чем подразделение занималось в течение года, если количество боевых выездов "можно сосчитать на пальцах двух рук".

Военных не отправили в пехоту - их перевели в другие подразделения БПЛА

Яцык также опровергла утверждение, что бойцов "бросили в пехоту". После расформирования их перевели на должности операторов БПЛА в другие подразделения ГПСУ.

"Моя позиция базируется только на фактах" - Яцык

Депутат подчеркнула, что не поддерживает ни одну из сторон и является внефракционной.

Она также сообщила, что лично изучила все документы под грифом "ДСП" и "секретно", технические характеристики БПЛА, порядок подтверждения поражений и стандарты НАТО по оценке эффективности подразделений.

По ее мнению, ВСК "исчерпывающе разобралась" в ситуации, хотя конфликт между Касьяновым и руководством ГПСУ явно перешел в публичную плоскость.

"В условиях войны такие споры было бы лучше решать за закрытыми дверями между двумя офицерами", - подытожила Яцык.