По его словам, в Европейской комиссии убеждены в успешном завершении переговоров.

Украина может успешно завершить переговорный процесс об условиях членства в Европейском Союзе в 2028 году. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, посвященного обсуждению Отчета Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

По его словам, отчет очень хороший, и на этой оптимистической ноте надо максимально концентрироваться.

"Мы - в группе стран, по которым Европейская комиссия уверена, что завершение переговоров возможно, успешное. 2028 год - год завершения переговоров, то есть завершения переговоров по соглашению об условиях вступления Украины в Европейский Союз. Для того, чтобы это сделать, мы должны за следующие 24 месяца фактически всю законодательную институциональную работу проделать. Это очень много мероприятий", - сказал Качка.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы вступить в любую организацию, мы должны соответствовать требованиям на 100%.

"Разве что есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые позволяют об исключениях говорить", - добавил чиновник.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина станет членом Европейского Союза, однако, вероятнее всего, это произойдет в начале следующего десятилетия.

Также политик сказал, что Украине нужно решить проблемы с коррупцией, иначе она не станет членом ЕС. По его словам, блок требует честности и соблюдения всех необходимых процедур.

Глава МИД Польши также заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли выдержит еще три года войны против Украины. По его словам, Киеву должны помочь, в частности, средства, полученные от замороженных российских активов.

