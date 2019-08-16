В Одессе активисты вышли с гробом на протест против назначения "оппоблоковца" председателем облсовета

Возле здания областного совета проходит одновременно несколько акций протеста.

В Одессе активисты протестуют против возможного избрания председателем Одесского областного совета Виталия Саутенкова (фракция "Оппозиционный блок").

Как передает корреспондент УНИАН, на проспекте Шевченко возле админздания Одесской областной рады, где сегодня должна состояться сессия облсовета, собрались представители различных проукраинских организаций, журналисты, работники сферы культуры и др. В частности, лидер общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, председатель местной организации ВО "Автомайдан" Виталий Устименко.

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Собравшиеся протестуют против Саутенкова, которого, по их данным, хотят избрать председателем облсовета, а также против возможного увольнения с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, против назначения которого изначально выступал Саутенков.

Участники акции заявили, что Саутенков известен своей пророссийской позицией и не может возглавлять областную раду. Собравшиеся держат плакаты "Нет сепаратизму", "Нет ОНР" и тому подобное.

Также рядом проходит еще одна акция, участники которой принесли гроб с камнями и погребальными венками. Они стоят с плакатами, на которых написано "Остановите банду Ноняка", "Стоп перегрузке!", "Остановите хаос на дорогах" и др.

Эта группа протестующих заявляет, что выступает против коррупции в Укртрансбезопасности.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Виталий Саутенков был одним из инициаторов обращения к экс-президенту Петру Порошенко относительно отмены переименования улиц в Одессе. На сессии облсовета он, в частности, назвал вице-губернатора Соломию Бобровскую "уважаемой гостьей нашего города" и подчеркнул: "Вы уедете, а мы здесь родились и будем жить дальше, так позвольте одесситам самим решать, на каких улицах нам жить".