Миссия ОБСЕ на границе заметила машину с гробом, которая уехала в Россию

Машина пересекла границу из Украины в Россию.

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляет, что заметила гражданскую машину с гробом на украинско-российской границе.

Читайте такжеВСУ разгромили огневую позицию оккупантов на Донбассе (видео)

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период 16-22 июля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"19 июля в 3.50 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" наблюдала за гражданской машиной, которая перевозила гроб, привязанный на верхней части машины, которая прибыла из Украины и пересекла границу в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в середине машины находилось четверо пассажиров (две женщины и двое мужчин).