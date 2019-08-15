Подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко на Кировоградщине взяли под стражу (фото)

Мужчина свою вину в убийстве девушки отрицает.

Подозреваемый в убийстве в 2018 году 17-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вынес Ленинский районный суд Кропивницкого.

Подозреваемый свою вину в убийстве девушки отрицает.

Во время заседания его адвокат ходатайствовал об отводе судьи, а затем - о переносе слушания на 16 августа, поскольку в Украину должен вернуться брат подозреваемого, которого хотят привлечь свидетелем по делу.

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Судья Евгений Тёр отклонил ходатайство об отводе судьи и переносе слушания.

Кроме того, прокурор рассказал, что в автомобиле, которым пользовался подозреваемый, нашли следы крови Хриненко.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области исчезла 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Правоохранители организовали масштабные поиски девушки. Ее останки нашли в марте 2019 года. Похоронили Хриненко 26 июля этого года.

В убийстве девушки правоохранители подозревают 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района. После совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался в Польше, где был задержан и передан полиции Украины.