Жестокое убийство 17-летней Дианы Хриненко на Кировоградщине: появились подробности о подозреваемом-беглеце

Также установлено, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим за нарушение правил дорожного движения.

Задержанный в Польше подозреваемый в убийстве в Кировоградской области 17-летней девушки год назад уехал за границу с нарушением миграционного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГУ Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков во время брифинга.

«В рамках проведения следственно-розыскных мероприятий в уголовном производстве об исчезновении Дианы Хриненко полтора месяца назад было собрано достаточно фактов о причастности подозреваемого к совершению преступления. Однако возникли сложности в работе, которые не связаны с правоохранительными органами», - отметил Козьяков.

Он добавил, что подозреваемый 30 августа 2018 года с нарушением миграционного законодательства выехал за границу, где долгое время скрывался.

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По его словам, также установлено, что подозреваемый в убийстве ранее уже был судим за нарушение правил дорожного движения.

По словам Козьякова, согласно заключениям экспертов, девушка умерла от перелома основания черепа. Он также добавил, что речь об изнасиловании погибшей пока не идет.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области исчезла 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Правоохранители организовали масштабные поиски девушки. Ее останки нашли в марте 2019 года. Похоронили Хриненко 26 июля этого года.

В убийстве Хриненко правоохранители подозревают 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района. После совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался в Польше, где он был задержан и передан полиции Украины.