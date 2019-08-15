В столичной полиции подозревают, что маршрутку возле метро "Лесная" подожгли

Правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок, а вскоре он увидел, как загорелся салон.

Полиция разыскивает лиц, причастных к поджогу маршрутки возле станции метро "Лесная" в Киеве.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, усилия правоохранителей направленные на установление обстоятельств инцидента и розыск причастных к правонарушению лиц.

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Отмечается, что утром в Деснянское управления полиции поступило сообщение о том, что на Броварском проспекте, возле станции метро «Лесная», горит маршрутка. Правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок, а вскоре он увидел, как загорелся салон.

По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, «причиной стало занесение постороннего источника зажигания». С места происшествия полицейские изъяли бутылку для проведения экспертизы. В результате пожара никто не пострадал.

Следственным отделом Деснянского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле станции метро "Лесная" сгорело маршрутное такси, пострадавших нет.