Под Киевом мужчина получил 7 огнестрельных ранений, подозреваемых задержали (фото)

Один из злоумышленников в прошлом мог иметь отношение к МВД.

В пятницу, 9 августа, в 18:15 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в грудь мужчины в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной полиции Андрей Небытов на странице в Facebook.

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"По полученной информации сотрудники полиции провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления. В 18:50 в Киевской области введен план "Перехват". Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен сотрудниками полиции в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - отметил Небытов.

Потерпевший получил семь огнестрельных ранений, за его жизнь борются медики.

"Задержанными занимаются следователи и оперативники. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания. А дальше как решит суд", - добавил Небытов.

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