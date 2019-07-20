В Киеве обстреляли рейсовый автобус

Правоохранители задержали автомобиль, из которого, по словам заявителя, стреляли.

Полиция проверяет информацию о том, что неизвестные стреляли в рейсовый автобус сообщением «Киев – Житомир».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте возле станции метро «Академгородок» в Святошинском районе в дежурную часть поступила сегодня около 10-ти часов.

Читайте такжеВозле «Лесной» в Киеве на ходу загорелась маршрутка (видео)

Водитель маршрутного такси сообщением «Киев – Житомир» сообщил, что якобы из-за дорожного конфликта относительно первоочередности проезда водитель автомобиля «Опель Виваро» совершил выстрел из неустановленного оружия в направлении автобуса.

"Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план, а вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, поэтому общаются с водителем и пассажиром", - рассказали в полиции.

Водитель маршрутного такси от написания заявления отказался, не предоставив информацию, имеет ли транспортное средство какие-либо повреждения в результате выстрела, уехал с места происшествия. Правоохранители проводят проверку и определяются с правовой квалификацией данного события.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Героев Днепра банда в балаклавах среди бела дня подожгла маршрутки «коктейлями Молотова» и исчезла на мопедах.