Избитого двухлетнего мальчика в Житомире забыла на улице его тетя-школьница

Кто именно избил ребенка, до сих пор устанавливают.

Брошенного родителями избитого двухлетнего мальчика в Житомире забыла на улице его тетя, которая учится в школе.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сейчас мальчик находится в больнице.

Также правоохранителям удалось установить личность его матери, которая сейчас лечится в стационаре в Киеве.

Кто именно избил ребенка, до сих пор устанавливают. Расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 7 августа около 21.20 в Житомире на улице Победы патрульные увидели в коляске оставленного мальчика возрастом примерно 2 года.

На лице и голове ребенка были заметны синяки и гематомы. Ребенок спал, рядом никого из взрослых не было.

Патрульные вызвали «скорую» и от местных жителей узнали, что мальчик проживает неподалеку вместе с матерью. Однако в доме мальчика свет не горел и дверь полицейским никто не открыл.

Ребенка доставили в Житомирскую областную детскую больницу. Позже дома у ребенка правоохранители обнаружили еще двоих детей – 12-летнюю девочку и ее 8-летнего брата, которые были под присмотром пожилой бабушки. По словам женщины, родители всех трех детей уехали несколько дней назад и когда вернутся, она не знает.

Полицейские вместе с социальными службами изъяли детей из семьи до выяснения всех обстоятельств.