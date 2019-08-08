В Житомире на улице прохожие обнаружили брошенного родителями избитого двухлетнего мальчика

Ребенка доставили в Житомирскую областную детскую больницу.

В Житомире 7 августа вечером посреди улицы прохожие обнаружили в детской коляске двухлетнего мальчика с гематомами и кровоподтеками, рядом с которым не было взрослых.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, 7 августа около 21.20 в Житомире на улице Победы патрульные увидели в коляске брошенного мальчика в возрасте примерно двух лет.

На лице и голове ребенка были заметны синяки и гематомы. Ребенок спал, рядом никого из взрослых не было.

Патрульные вызвали «скорую» и от местных жителей узнали, что мальчик проживает неподалеку вместе с матерью. Однако в доме мальчика свет не горел и двери полицейским никто не открыл.

Ребенка доставили в Житомирскую областную детскую больницу. Также сегодня дома у ребенка правоохранители обнаружили еще двоих детей - 12-летнюю девочку и ее 8-летнего брата, которые были под наблюдением пожилой бабушки. По словам женщины, родители всех троих детей уехали несколько дней назад и когда вернутся она не знает.

Полицейские вместе с социальными службами изъяли детей из семьи до выяснения всех обстоятельств. Сейчас ювенальные инспекторы устанавливают родителей ребенка, а также то, как мальчик оказался на улице без взрослых, а также каким образом он получил травмы. Также правоохранители определяются с правовой квалификацией этого происшествия.