В Житомирской области мужчина после ссоры забил до смерти жену и застрелился из ружья (фото)

Уже известно, что семья не считалась неблагополучной.

Вчера, 8 августа, в городе Коростень Житомирcкой области мужчина после ссоры забил до смерти жену, а затем застрелился из ружья.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 8 августа вечером в Коростенский отдел полиции поступило сообщение о самоубийстве 32-летнего мужчины.

Его тело на берегу реки в Коростене нашел отец. При осмотре полицейские зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение головы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Оружие, из которого был совершен выстрел, нашли рядом с погибшим. Это - охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего. Также дома у этого мужчины полицейские нашли тело его жены с признаками насильственной смерти. Предварительно, смерть 28-летней женщины наступила в результате полученных травм.

Читайте такжеПолиция задержала мать, выбросившую тело трехлетнего сына в чемодане

Точную причину ссоры пока никто не знает. Правоохранители предполагают, что между супругами ночью с 7 на 8 августа возник спор, в ходе которого мужчина забил жену до смерти. Впоследствии он пытался скрыть содеянное, а когда понял, что это невозможно, совершил самоубийство.

Супруги воспитывали двух сыновей, сейчас дети находятся под опекой родных. Уже известно, что семья не считалась неблагополучной и имела средний достаток.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Николаевщине 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру.