На Тернопольщине в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, которого товарищи пытали утюгом (фото)

Знакомые заподозрили мужчину в краже золотой цепочки и решили добиться признания с помощью пыток.

В Тернопольской области в тяжелом состоянии госпитализирован 54-летний мужчина, которого знакомые пытали раскаленным утюгом, обвинив в краже.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 7 августа в Монастырском районе трое мужчин распивали спиртные напитки.

Один из них ненадолго вышел на улицу, а когда вернулся, двое других стали обвинять его в краже золотой цепочки.

Мужчина уверял, что никаких ценных вещей из квартиры не брал, однако собутыльники ему не поверили и сначала избили палкой. Далее они решили узнать необходимую информацию, пытая жертву включенным утюгом.

После пытки пострадавший сумел выбраться из дома и добраться к соседке, которой рассказал, что случилось, после чего потерял сознание. Женщина вызвала «скорую» и полицию.

Подозреваемых в нанесении телесных повреждений правоохранители задержали. Ими оказались местные жители (1978 и 1976 года рождения). Они в содеянном признались. Один из них уже привлекался к ответственности за убийство по неосторожности.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пострадавшего бригада «скорой» госпитализировала в реанимационное отделение с телесными повреждениями и множественными термическими ожогами тела. Сейчас его состояние - стабильно тяжелое.

Открыто уголовное производство по ст. 121 ч. 2 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц).