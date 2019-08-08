В Житомирской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Ранее судимый 33-летний местный житель был задержан в одном из сел области.

В Житомирской области вчера вечером суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании 13-летней падчерицы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области в ответ на запрос по поводу этого случая.

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Как отмечается в сообщении, 7 августа постановлением Малинского районного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Установлено, что ранее судимый 33-летний местный житель, не работающий, применяя физическое насилие, совершил действия сексуального характера в отношении малолетней (2006 года рождения) дочери женщины, с которой проживал», - сказано в сообщении.

Насильника задержали в одном из сел Житомирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту изнасилования (ст. 152 УК Украины).

Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.