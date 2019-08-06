В Днепре проститутка угнала у пенсионера Audi A6

На заднем сидении угнанной машины полицейские обнаружили охотничье ружье.

В Днепре проститутка похитила у 73-летнего мужчины автомобиль марки Audi A6.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье, 4 августа, ночью на Сичеславской Набережной патрульные остановили автомобиль Audi A6, который двигался с включенной световой и звуковой сигнализацией. 34-летняя женщина, которая находилась за рулем, пояснила, что авто в дороге сломалось. Полицейские попросили водителя предоставить документы на транспортное средство и удостоверение, но у нее их не было. Объяснить почему - женщина не смогла.

На заднем сидении полицейские также обнаружили предмет, похожий на охотничье ружье. Откуда оно у женщины она тоже не объяснила.

Через несколько часов в полицию обратился 73-летний мужчина и сообщил, что утром у него из гаража украли автомобиль Audi A6, а еще ранее похитили его пенсионное удостоверение и документы на авто.

В автомобиле задержанной гражданки заявитель узнал свой угнанный автомобиль. Также у нее нашли документы, которые раньше мужчина считал похищенными.

Он рассказал, что женщина приезжала к нему на интимные свидания за деньги и, вероятно, знала как беспрепятственно можно похитить документы и авто.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области пенсионерка умерла, увидев грабителей.