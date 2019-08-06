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В Днепре проститутка угнала у пенсионера Audi A6

15:48, 06 августа 2019
Происшествия
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Женщина приезжала к пенсионеру на интимные свидания за деньги / фото: пресс-служба полиции

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье, 4 августа, ночью на Сичеславской Набережной патрульные остановили автомобиль Audi A6, который двигался с включенной световой и звуковой сигнализацией. 34-летняя женщина, которая находилась за рулем, пояснила, что авто в дороге сломалось. Полицейские попросили водителя предоставить документы на транспортное средство и удостоверение, но у нее их не было. Объяснить почему - женщина не смогла.

На заднем сидении полицейские также обнаружили предмет, похожий на охотничье ружье. Откуда оно у женщины она тоже не объяснила.

Фото: пресс-служба полиции

Через несколько часов в полицию обратился 73-летний мужчина и сообщил, что утром у него из гаража украли автомобиль Audi A6, а еще ранее похитили его пенсионное удостоверение и документы на авто.

В автомобиле задержанной гражданки заявитель узнал свой угнанный автомобиль. Также у нее нашли документы, которые раньше мужчина считал похищенными.

Он рассказал, что женщина приезжала к нему на интимные свидания за деньги и, вероятно, знала как беспрепятственно можно похитить документы и авто.

Фото: пресс-служба полиции

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области пенсионерка умерла, увидев грабителей.

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Теги: #Днепр#пенсионерпогода в Днепре