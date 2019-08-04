В Черновцах стычка между мужчинами закончилась поножовщиной, есть погибший

Полиция задержала участника инцидента, который нанес оппоненту смертельные ранения.

В одном из спальных районов города Черновцы 3 августа произошла потасовка, в которой два человека получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался.

Читайте такжеПорезали лицо: в Киеве на Майдане Незалежности произошла кровавая поножовщина (фото)

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Черновицкой области, в конфликте принимали участие пятеро мужчин. В ходе столкновения двое его участников были ранены и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы. Один из потерпевших умер в реанимации.

Еще двое пострадавших получили в схватке незначительные телесные повреждения. Полиция задержала участника инцидента, который нанес оппоненту смертельные ранения.

Следователи открыли по факту инцидента три уголовных производства. В частности, два – по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно – по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что на Львовщине 36-летний мужчина ворвался в дом пенсионерки и ид время задержания сотрудниками полиции нанес ножевое ранение себе и правоохранителю.