На Буковине среди кукурузы нашли девять тысяч кустов конопли (фото)

Нелегальные посевы наркосодержащих растений выявлены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие.

На Буковине более девяти тысяч кустов конопли были спрятаны среди кукурузы на поле, площадью примерно 240 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Получив информацию о масштабном культивировании конопли в селе Костичаны Новоселицкого района, полицейские привлекли приборы аэроразведки для обследования территории. Нелегальные посевы наркосодержащих растений выявлены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. В общем, сотрудники полиции изъяли почти 9300 кустов конопли.

По указанному факту начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Образцы изъятых растений направлены на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Сейчас проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают лиц, причастных к указанному преступлению. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, который скрыл от правоохранителей, что его сосед выращивал 56 растений конопли. Суд назначил обвиняемому 1 год условного наказания.