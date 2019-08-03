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На Буковине среди кукурузы нашли девять тысяч кустов конопли (фото)

01:25, 03 августа 2019
Происшествия
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Полицейские привлекли приборы аэроразведки для обследования территории / фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Получив информацию о масштабном культивировании конопли в селе Костичаны Новоселицкого района, полицейские привлекли приборы аэроразведки для обследования территории. Нелегальные посевы наркосодержащих растений выявлены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. В общем, сотрудники полиции изъяли почти 9300 кустов конопли.

Фото: пресс-служба полиции

По указанному факту начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Образцы изъятых растений направлены на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Фото: пресс-служба полиции

Сейчас проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают лиц, причастных к указанному преступлению. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, который скрыл от правоохранителей, что его сосед выращивал 56 растений конопли. Суд назначил обвиняемому 1 год условного наказания.

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Теги: #конопля#Буковина