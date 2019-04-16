В Полтаве мужчина получил приговор за то, что скрыл факт выращивания конопли соседом

Октябрьский райсуд Полтавы назначил условное наказание мужчине, который не сообщил полиции, что его сосед выращивает коноплю.

Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, который скрыл от правоохранителей, что его сосед выращивал 56 растений конопли. Суд назначил обвиняемому 1 год условного наказания.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, весной 2018 года сосед Василия Кияшко решил выращивать коноплю на общем приусадебном участке на Кобыщанах. В начале мая 2018 года неустановленные лица посеяли семена конопли пока Кияшка и его семьи не было дома.

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Отметим, что в отношении наркопреступников проводится отдельное досудебное расследование в рамках которого до сих пор нет обвиняемых.

В дальнейшем злоумышленники присматривали за растениями — периодически поливали их, прорывали сорняк, а также, чтобы скрыть преступление, подвязали верхушки высоких кустов конопли, чтобы их было незаметно через забор.

12 сентября 2018 года, во время обыска указанного хозяйства, работники полиции на огороде обнаружили и изъяли 56 растений конопли. Согласно заключению эксперта, эти растения являются нарковмесными.

Таким образом, Василий Кияшко скрыл тяжкое преступление, хотя имел реальную возможность сообщить в правоохранительные органы о совершении неустановленными лицами тяжкого преступления.

Следователи квалифицировали действия обвиняемого как заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления (ч.1 ст. 396 УК Украины). 10 декабря 2018 года между прокурором и Василием Кияшко была заключена сделка о признании вины. Обвиняемый безоговорочно признал себя виновным в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения.

Судья Анатолий Савченко утвердил заключенное соглашение и назначил Василию Кияшко наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком на один год.