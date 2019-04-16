цей матеріал доступний українською

В Полтаве мужчина получил приговор за то, что скрыл факт выращивания конопли соседом

14:10, 16 апреля 2019
Курьёзы
92 0
Иллюстрация / REUTERS

Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, который скрыл от правоохранителей, что его сосед выращивал 56 растений конопли. Суд назначил обвиняемому 1 год условного наказания.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, весной 2018 года сосед Василия Кияшко решил выращивать коноплю на общем приусадебном участке на Кобыщанах. В начале мая 2018 года неустановленные лица посеяли семена конопли пока Кияшка и его семьи не было дома.

Читайте такжеКулинарные уроки и "каннабис-йога": в США откроется летний лагерь для любителей марихуаны

Отметим, что в отношении наркопреступников проводится отдельное досудебное расследование в рамках которого до сих пор нет обвиняемых.

В дальнейшем злоумышленники присматривали за растениями — периодически поливали их, прорывали сорняк, а также, чтобы скрыть преступление, подвязали верхушки высоких кустов конопли, чтобы их было незаметно через забор.

12 сентября 2018 года, во время обыска указанного хозяйства, работники полиции на огороде обнаружили и изъяли 56 растений конопли. Согласно заключению эксперта, эти растения являются нарковмесными.

Таким образом, Василий Кияшко скрыл тяжкое преступление, хотя имел реальную возможность сообщить в правоохранительные органы о совершении неустановленными лицами тяжкого преступления.

Следователи квалифицировали действия обвиняемого как заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления (ч.1 ст. 396 УК Украины). 10 декабря 2018 года между прокурором и Василием Кияшко была заключена сделка о признании вины. Обвиняемый безоговорочно признал себя виновным в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения.

Судья Анатолий Савченко утвердил заключенное соглашение и назначил Василию Кияшко наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком на один год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Полтава#плантация коноплипогода в Полтаве