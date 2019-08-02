На Виннитчине подросток изнасиловал 4-классницу

Инцидент произошел на пастбище за селом, где часто отдыхают дети.

В селе Яровое Шаргородского района Винницкой области 14-летний школьник изнасиловал четвероклассницу.

Об этом рассказала мать девочки, пишет местное издание "33 канал". По ее словам, инцидент произошел на пастбище за селом, где часто отдыхают дети.

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"Вдруг на дочь напал несовершеннолетний житель нашего села, 14-летний восьмиклассник из местной школы, и, применив силу, изнасиловал нашего ребенка", – рассказала женщина.

После надругательства подросток пригрозил, что если девочка кому-нибудь расскажет, то он опозорит ее в интернете, а потом и вовсе сказал, что "прикончит" ребенка. Однако девочка, придя домой, сразу же призналась во всем родителям, которые обратились в полицию.

В селе о мальчике и его семье отзываются негативно.