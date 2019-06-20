Всемирно известный диджей выпал из окна многоэтажки

Филипп Здар погиб в Париже в возрасте 52 лет в результате несчастного случая.

Участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар погиб в Париже в возрасте 52 лет в результате несчастного случая.

Об этом сообщает Pitchfork. Агент музыканта уточнил, что тот случайно выпал из окна высокого этажа старого парижского здания.

Читайте такжеУ лидера группы Megadeth нашли рак горла

Филипп Здар (настоящее имя - Филипп Сербонеши) более 20 лет играл в Cassius, и за это время также успел поработать с Franz Ferdinand, Beastie Boys и французским рэпером MC Solaar.

В 2010 году Сербонеши получил Грэмми за продюсирование и сведение четвертого альбома французской инди-рок группы Phoenix. Завтра, 21 июня, должна была выйти первая за три года пластинка Cassius Dreems.

Как ссообщал УНИАН, в прошлом году умер всемирно известный диджей Avicii.