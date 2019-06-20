цей матеріал доступний українською

Всемирно известный диджей выпал из окна многоэтажки

15:18, 20 июня 2019
Звезды
348 0

Об этом сообщает Pitchfork. Агент музыканта уточнил, что тот случайно выпал из окна высокого этажа старого парижского здания.

Читайте такжеУ лидера группы Megadeth нашли рак горла

Филипп Здар (настоящее имя - Филипп Сербонеши) более 20 лет играл в Cassius, и за это время также успел поработать с Franz Ferdinand, Beastie Boys и французским рэпером MC Solaar.

В 2010 году Сербонеши получил Грэмми за продюсирование и сведение четвертого альбома французской инди-рок группы Phoenix. Завтра, 21 июня, должна была выйти первая за три года пластинка Cassius Dreems.

Как ссообщал УНИАН, в прошлом году умер всемирно известный диджей Avicii.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#лучшие музыканты#Диджей