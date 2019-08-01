цей матеріал доступний українською

Во Львовской области 11-летняя девочка утонула в горной реке на глазах у сверстниц

16:18, 01 августа 2019
Происшествия
75 0
Ученица 6-го класса отдыхала на реке вместе с двумя подругами / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, несчастный случай произошел сегодня, 1 августа, в райцентре Стрый, где проживал ребенок.

Как отмечается в сообщении, 1 августа в Стрыйский отдел полиции около полудня поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в водоеме утонул ребенок. Погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый.

«Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров», - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовская областьпогода во Львове