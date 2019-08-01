Во Львовской области 11-летняя девочка утонула в горной реке на глазах у сверстниц

Тело ребенка стремительное течение затянуло на глубину 2,5 м.

Во Львовской области 11-летняя девочка утонула в стремительной горной реке на глазах у своих подруг-сверстниц.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, несчастный случай произошел сегодня, 1 августа, в райцентре Стрый, где проживал ребенок.

Как отмечается в сообщении, 1 августа в Стрыйский отдел полиции около полудня поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в водоеме утонул ребенок. Погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый.

«Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров», - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.