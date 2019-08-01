В Тернополе парень зарезал ухажера своей матери, сняв убийство на видео

Женщина встречалась с мужчиной, но их отношения категорически не нравились ее сыну.

В Тернополе 22-летний местный житель зарезал ухажера своей матери, сняв убийство на видео.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера 31 июля в 23.06 приехавшие на вызов врачи бригады скорой помощи обнаружили мертвого мужчину с множественными колото-резаными ранами на теле и шее. Он скончался до приезда медиков.

По данным руководителя отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, погибший - житель Тернополя, 1985 года рождения. Он умер от множественных ножевых ранений.

На месте происшествия хозяйка жилища рассказала, что уже некоторое время она встречалась с погибшим, однако эти отношения категорически не нравились ее 22-летнему сыну.

Во время ссоры с ухажером он схватил кухонный нож и начал наносить им удары своему оппоненту. Процесс убийства молодой человек снимал на телефон. Для чего убийца это делал, следователем он не объяснил.

Убийца задержан, данное событие внесено в ЕРДР в соответствии со ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.