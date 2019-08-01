В Киеве работница почты присваивала подарочные сертификаты, а затем обменивала их на косметику и духи - полиция

До четырех лет лишения свободы грозит работнице почтового отделения, которая вытащила подарочные денежные сертификаты из писем, присланных клиентам косметического магазина.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

«ЧП произошло в конце 2018 года, когда один из сетевых магазинов косметики и парфюмерии перед новогодними праздниками отправил подарочные сертификаты своим клиентам. Однако поздравления так и не дошли до адресатов, а в Оболонское управление полиции обратились представители магазина с претензиями к почтовому отделению, сотрудники которого оказывали услуги по пересылке писем», - сообщили в полиции.

По результатам проверки правоохранители установили, что 59-летняя работница почты при фасовке вытащила из 22 писем подарочные сертификаты на общую сумму 6900 грн, а затем обменяла их на косметику и духи.

Злоумышленнице инкриминируется часть 1 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.