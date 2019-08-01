Полиция квалифицировала как хулиганство инцидент на пресс-конференции в "Укринформе"

Двух правонарушителей доставили в управление полиции.

Инцидент на пресс-конференции кандидатов в народные депутаты самовыдвиженца Андрея Аксенова и кандидата от «Европейской солидарности» Сергея Кошукова в информационном агентстве «Укринформ» следователи столичной полиции квалифицировали как хулиганство.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

По факту событий в здании агентства, произошедших 30 июля, следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как отмечается, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев инцидента. «Двух правонарушителей доставили в управление полиции, где они дали объяснения. Также сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, 30 июля группа молодых сорвала пресс-конференцию, на которой кандидаты в народные депутаты самовыдвиженец Андрей Аксенов и кандидат от «Европейской солидарности» Сергей Кошуков заявляли о пропавших протоколах и фальсификации результатов выборов в округе № 50 (Донецкая область).

Молодые люди, которые ворвались в пресс-зал и бросали в присутствующих яйца, и обливали их водой, были одеты в футболки с надписями «Традиция и порядок» и скандировали «Сепаратиста Аксенова за решетку» и «Позор».

Между ними и участниками пресс-конференции возникла словесная перепалка, которая длилась около 10 минут, после чего молодчики вышли из зала.

Председатель Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что во время инцидента пострадали три сотрудника «Укринформа».