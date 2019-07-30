цей матеріал доступний українською

Тройное ДТП произошло на Львовщине: один водитель погиб, еще один – в больнице (видео)

11:16, 30 июля 2019
Происшествия
147 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Львовщине столкнулся пассажирский поезд и легковушка, есть жертва

Авария произошла на трассе Львов-Краковец. По предварительной информации, водитель "Ваза" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Опель", который после удара врезался в другое авто.

На фото очевидцев видно, что "ВАЗ" изуродовало, его водитель погиб на месте. Другие два автомобиля оказались в кювете. Еще одного шофера госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в пригороде Одессы произошло лобовое столкновение двух автомобилей, тяжелые травмы получили шесть человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Львовская областьпогода во Львове