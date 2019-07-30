Тройное ДТП произошло на Львовщине: один водитель погиб, еще один – в больнице (видео)

Автомобиль "ВАЗ" изуродовало, остальные две машины оказались в кювете.

Во Львовской области произошло тройное ДТП, в результате которого один водитель погиб на месте, еще одного доставили в больницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Авария произошла на трассе Львов-Краковец. По предварительной информации, водитель "Ваза" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Опель", который после удара врезался в другое авто.

На фото очевидцев видно, что "ВАЗ" изуродовало, его водитель погиб на месте. Другие два автомобиля оказались в кювете. Еще одного шофера госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в пригороде Одессы произошло лобовое столкновение двух автомобилей, тяжелые травмы получили шесть человек.