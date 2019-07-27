ГБР открыло производство в отношении задержания КОРДом патрульных на Днепропетровщине

Инцидент произошел в сентябре 2018 года.

Заместитель директора ГБР Ольга Варченко прокомментировала информацию, которая была распространена в сети «Facebook» сегодня ночью.

Так, по информации сообщества «Киев Оперативный», подразделение спецназа МВД «Корд» якобы «арестовало копов за то, что они остановили автомобиль начальника ГУНП Днепропетровской области Виталий Глуховеря».

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Варченко на своей странице в сети Facebook уточнила, что инцидент произошел еще осенью прошлого года, а указание на задержание полицейского давал один из руководителей ГУНП в Днепропетровской области.

«12 сентября 2018 года он приказал спецподразделению КОРД задержать сотрудников патрульной полиции, которые остановили водителя автомобиля марки «Range Rover» и пытались выписать ему штраф за нарушение ПДД», - написала Варченко.

Она сообщила, что следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 сек. 365 УК Украины.

«Будем устанавливать, почему не проводилась служебная проверка в отношении этих событий раньше», - отметила Ольга Варченко.