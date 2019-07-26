По факту загадочной смерти 11-летнего мальчика на Хмельнитчине открыли два дела (видео)

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств гибели мальчика.

Полиция открыла два уголовных производства по факту загадочной смерти 11-летнего мальчика, которого нашли на железнодорожных путях на Хмельнитчине.

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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, производства открыты по ч. 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) и ч. 2 статьи 137 (Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

"Как установили полицейские, погибший — 11-летний житель Киевской области, который этой ночью в поезде «Рахов-Киев» возвращался домой с отдыха в Яремче вместе с друзьями и в сопровождении взрослых. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств гибели мальчика", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 25 июля в селе Волосское Деражнянского района (Хмельницкая область) между железнодорожными путями нашли тело подростка.