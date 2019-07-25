На Хмельнитчине нашли тело 11-летнего мальчика из Киева

Правоохранители установили, что ребенок возвращался домой с отдыха.

В селе Волосское Деражнянского района (Хмельницкая область) утром нашли тело подростка.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Хмельницкой области соответствующее сообщение поступило правоохранителям от железнодорожного техника. Тело парня нашли между железнодорожными путями.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью в поезде «Рахов — Киев» возвращался домой с отдыха.

В настоящее время полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

Накануне сообщалось, что в Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку.