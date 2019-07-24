На Харьковщине россияне и жители ОРЛО пытались захватить агрофирму

У правонарушителей обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом.

В Харьковской области полиция задержала 46 человек, среди которых граждане России и жители временно оккупированных территорий, за попытку рейдерства.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полиция Валковского района обнаружила у правонарушителей холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документацию, в том числе бланки охранной фирмы.

22 июля около 22.00 в селе Губщина Валковского района эти лица предприняли попытку незаконно захватить районную агрофирму. К сельхозпредприятию «Маяк» подъехали два автобуса с молодчиками, которые показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника. Они вели себя агрессивно, угрожали хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию.

«Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц относительно частного сельхозпредприятия «Маяк», а именно - сменил владельца и руководителя», - сообщили в полиции.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с этой статьей, такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.