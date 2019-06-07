В Украине работает преступная схема по захвату имущества и активов

В Украине действует схема, разработанная для захвата чужого имущества, активов и перехвата управления предприятиями. Посредством «черных» регистраторов, которые владеют ключами доступа в реестры недвижимого имущества, вносятся изменения в уставные документы компаний и меняется право собственности.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в «Укринформе». «Минюст выдал ключи людям, которые могут бесконтрольно переписать любое предприятие, любое имущество на левого человека, забрав его у истинных владельцев. Наше предприятие с такой преступной группой борется уже 2,5 года, – сообщил Алексей Кулагин, управляющий собственник ТОВ «ОМОКС». – Мы уже прошли 170 судебных заседаний, и все были нами выиграны. В настоящее время происходит акция по захвату наших предприятий и нашего имущества через фальшивых регистраторов».

После того, как имущество было переписано на подставное лицо, в жилой комплекс «Чайка» зашли вооруженные люди, пытаясь установить контроль над населенным пунктом. «Завладев предприятием, они первым делом захотели забрать всю документацию, все архивы», - добавил Кулагин, – Силовой захват остановили специализированные подразделения Национальной полиции».

«То, что происходит с городком «Чайка», с бизнесом Кулагина - это пример того, что происходит по всей стране, мы подобные сигналы слышим отовсюду, - заявил народный депутат Украины Андрей Немировский. - Но это беспрецедентный случай, который показал, что мы можем объединить все правоохранительные органы благодаря генеральному прокурору, главе МВД и ГБР и остановить захват бизнеса. Этим должен сейчас заняться и парламент, и принять законопроекты, которые сделают невозможным существование «черных» риелторов».

Алексей Кулагин заявил, что на днях будет анонсирован круглый стол, который займется поиском решений для устранения мошеннических схем. А нардеп Немирович призвал всех пострадавших от подобных действий обращаться в его приемную: «Призываю весь бизнес, который страдает от черных риелторов, рейдеров не молчать. Иначе вас просто уничтожат, и вы ничего не сможете сделать», - подчеркнул депутат.

Напомним, в ночь на 29 мая рейдеры предприняли очередную попытку силового захвата ЖК «Чайка» в пригороде Киева, а также с помощью «черных» регистраторов переписали девелоперскую компанию «ОМОКС» на подставных лиц.